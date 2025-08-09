STORMCRUSHER Festival 2025: Line-Up und Running Order

Das feine Festival in 92715 Püchersreuth bei Weiden der bayrischen Oberpfalz hat sich in den letzten Jahren zu einem absoluten Geheimtipp für Freunde klassisch-metallischer Klänge gemausert und sollte mit seiner zwölften Ausgabe in diesem Jahr eigentlich endgültig den Sprung schaffen in die Runde der etablierten Sommer-Festivals. In jedem Fall ist es ein starker Ausklang des Festival-Sommers und beitet auch in diesem Jahr namhafte Bands.

Hier ist die Running Order (unten nochmal zum Rauskopieren):

Freitag

14:00 - 14:45 Soulless (DE)

15:05 - 15:55 Kerrigan (DE)

16:15 - 17:05 Horns of Domination (DE)

17:25 - 18:25 Khirki (GR)

18:45 - 19:45 Sacred Steel (DE)

20:05 - 21:05 Ereb Altor (SE)

21:25 - 22:35 Dead Lord (SE)

23:00 - offen Satan (GB)



Samstag

14:00 - 14:45 Majak (DE)

15:05 - 15:55 Mechanic Tyrants (DE)

16:15 - 17:05 Amethyst (CH)

17:25 - 18:25 Chapel of Disease (DE)

18:45 - 19:45 Indian Nightmare (DE)

20:05 - 21:05 Crashdïet (SE)

21:25 - 22:35 Artillery (DK)

23:00 - offen Raven (GB)

Camping ist im Ticketpreis inbegriffen, der für beide Tage gerade einmal 85 Euro (zzgl. Gebühren) beträgt! Es gibt noch Eintrittskarten unter diesem Link zu Festivalseite, wahlweise als Hard Tickets oder Print-at-home.

Übrigens: Das Festival wird von einem Verein aus Metalfans veranstaltet, ein weiterer Grund, warum man am besten sofort ein Ticket bestellen sollte!

