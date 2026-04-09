SPIDERGAWD mit zweiter Tourhälfte zurück in Deutschland

2026 melden sich SPIDERGAWD fulminant zurück und gehen endlich wieder auf Tour. Die norwegische Rockformation bringt ihren kraftvollen Sound aus Hard Rock, klassischem Rock und psychedelischen Elementen in zahlreiche Clubs in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Mit druckvollen Gitarren, unbändiger Live-Energie und dem charakteristischen Saxofon-Spiel hat sich die Band längst einen festen Platz in der europäischen Rocklandschaft erspielt. Auch bei uns stoßen ihre Alben regelmäßig auf sehr gute Kritiken.

Im Gepäck hat die Band neues Songmaterial, das live ebenso überzeugen soll, wie bewährte Publikumslieblinge. Die Konzertabende versprechen intensive Momente und schweißtreibende Atmosphäre.

Die erste Tourhälfte war bereits ein voller Erfolg, nun gibt es weitere Konzerte von SPIDERGAWD in einigen Hallen. Als Support werden die Doom Roller von HÅNDGEMENG am Start sein.

16.04.2026  Kiel  Pumpe

17.04.2026  Berlin  Gretchen

18.04.2026  Leipzig  UT Connewitz

19.04.2026  Wien  Szene

21.04.2026  Winterthur  Gaswerk

22.04.2026  Lindau  Club Vaudeville

23.04.2026  Nürnberg  Hirsch

24.04.2026  Hannover  Musikzentrum

25.04.2026  Hamburg  Grünspan

Tickets bekommt Ihr unter anderem bei Metaltix