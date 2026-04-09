SPIDERGAWD mit zweiter Tourhälfte zurück in Deutschland
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2026 melden sich SPIDERGAWD fulminant zurück und gehen endlich wieder auf Tour. Die norwegische Rockformation bringt ihren kraftvollen Sound aus Hard Rock, klassischem Rock und psychedelischen Elementen in zahlreiche Clubs in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Mit druckvollen Gitarren, unbändiger Live-Energie und dem charakteristischen Saxofon-Spiel hat sich die Band längst einen festen Platz in der europäischen Rocklandschaft erspielt. Auch bei uns stoßen ihre Alben regelmäßig auf sehr gute Kritiken.
Im Gepäck hat die Band neues Songmaterial, das live ebenso überzeugen soll, wie bewährte Publikumslieblinge. Die Konzertabende versprechen intensive Momente und schweißtreibende Atmosphäre.
Die erste Tourhälfte war bereits ein voller Erfolg, nun gibt es weitere Konzerte von SPIDERGAWD in einigen Hallen. Als Support werden die Doom Roller von HÅNDGEMENG am Start sein.
16.04.2026 Kiel Pumpe
17.04.2026 Berlin Gretchen
18.04.2026 Leipzig UT Connewitz
19.04.2026 Wien Szene
21.04.2026 Winterthur Gaswerk
22.04.2026 Lindau Club Vaudeville
23.04.2026 Nürnberg Hirsch
24.04.2026 Hannover Musikzentrum
25.04.2026 Hamburg Grünspan
Tickets bekommt Ihr unter anderem bei Metaltix
- Quelle:
- SPIDERGAWD
- Redakteur:
- Andre Schnittker
- Tags:
- spidergawd handgemeng metal rock doom roll
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