EVERGREY: Die Welt brennt!

Am 5. Juni 2026 erscheint via Napalm Records das neue Studioalbum "Architects Of A New Weave" von EVERGREY. Jetzt hat die Band die zweite Single 'The World Is On Fire' veröffentlicht und stellt Stephen Platt als neuen Gitarristen vor.



EVERGREY über den neuen Gitarristen:

"Wir haben bereits viele Konzerte mit Stephen Platt gespielt. Er ist nicht nur ein brillanter Gitarrist, sondern auch ein unglaublich liebenswerter Mensch  wir könnten nicht glücklicher sein, dass er nun offiziell Teil der Band ist!"



Stephen Platt ergänzt:

"Ich freue mich riesig, der neue Gitarrist von EVERGREY zu sein. Ich bin schon seit langer Zeit Fan der Band und fühle mich sehr geehrt, von dieser Gruppe unglaublicher Musiker und Menschen gefragt worden zu sein. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt!"



Tom S. Englund über 'The World Is On Fire':

" 'The World Is On Fire' war einer dieser seltenen Songs, die mich tief im Innersten berührt haben und Gefühle in Worte fassen, die ich selbst zuvor nicht vollständig greifen konnte. Wie schon bei 'Save Us' wirkt auch hier unser Timing gleichermaßen eindringlich wie treffend. Für mich ist das nicht nur eine Klage - es ist ein Aufstand. Ein trotziger Widerstand gegen die Kräfte, die von Chaos, Angst und Schweigen leben. Sie wollen, dass wir ängstlich, still und gefügig sind. Doch alles, was wir wollen, ist, freigeistige, selbstbestimmte und unabhängige Kinder großzuziehen, die dazu beitragen können, eine bessere Welt aufzubauen - für uns, für sie und für alle. Der erschreckende Mangel an Mitgefühl und Menschlichkeit ist die Wurzel dessen, was wir um uns herum erleben. Dieser Song ist keine passive Akzeptanz und keine bloße Beschreibung unserer zerbrochenen Realität - er ist ein mutiges Statement gegen eine Welt, die wir so nicht hinnehmen wollen."



The World Is On Fire







https://www.youtube.com/watch?v=u8dEggZPzSQ

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: evergrey architects of the new weave the world is on fire stephen platt neuer gitarrist