SOVEREIGN COUNCIL mit dem zweiten Video

Die Symphonic-Metal-Gruppe SOVEREIGN COUNCIL aus Kanada hat heute den Videoclip zu 'Breathe You In' veröffentlicht, einem Stück der EP "World On Fire", die am 5. Mai auf den Markt kommen soll.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: sovereign council world on fire breathe you in