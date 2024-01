SONATA ARCTICA präsentiert den

Am 8. März 2024 erscheint über Atomic Fire Records/Reigning Phoenix Music GmbH das neue SONATA ARCTICA-Album "Clear Cold Beyond". Mit 'Dark Empath' können wir uns nun einen weiteren Track anhören.



Sänger Tony Kakko kommentiert:

"Dieser Track ist Teil einer Geschichte, die bereits 2001 auf unserem zweiten Album, "Silence", begann, und besitzt bereits mehrere Vor- und Nachgänger. Manche behaupten sogar, dass der Ursprung jener Saga im Song 'The End Of This Chapter' auf unserem Debüt liegt. Das Thema Stalking bietet einfach einen Rahmen, der sich meines Erachtens unglaublich gut zum Schreiben eignet. Glücklicherweise stört das die Leute nicht, haha! Die gesamte Geschichte ist nicht zwangläufig chronologisch aufgebaut, handelt aber von immer wieder auftauchenden, bekannten Charakteren, die letztendlich Variationen des Verfolgtwerdens durchleben."



Dark Empath







https://www.youtube.com/watch?v=YWxIrqvBw4o

Quelle: Atomic Fire Records/Reigning Phoenix Music GmbH Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: sonata arctica clear cold beyond dark empath