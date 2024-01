Neuigkeiten von MOON SHOT

Nachdem die Alternative Rocker MOON SHOT aus Helsinki letztes Jahr einen Plattenvertrag bei Reaper Entertainment unterschrieben haben, steht jetzt fest, dass ihr neues Album "The Power" am 26. April veröffentlicht wird. Zu MOON SHOT gehören: Jussi Ylikoski (Gitarren), Henkka Seppälä (Bass), Ville Malja (Gesang) und Mikko Hakila (Schlagzeug).



Nach den Videos zu 'Yes!' und 'Shadow Boxer' gibt es mit 'Blackened Spiral' die nächste Single-Auskopplung auf die Ohren. Die komplette Trackliste zu "The Power" liest sich wie folgt:



01. Life Is A Killer

02. Blackened Spiral

03. The Power

04. Arms Around Me

05. Shadow Boxer

06. Yes!

07. Ride Faster

08. Stars Are Holes

09. Supercharged Love

10. Deep Hood

11. 1800 Nights



Blackened Spiral







https://www.youtube.com/watch?v=C9ZLOfMGi9c

Quelle: Reaper Entertainmen Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: moon shot the power blackened spiral yes shadow boxer