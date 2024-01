TRAVELER: Neues Album

Die US-Amerikaner TRAVELER konnten mit den ersten beiden Alben im Underground einiges an Staub aufwirbeln. Jetzt kommt das dritte Studioalbum, "Prequel To Madness", am 24.02. über No Remorse Records.

Das schöne Artwork von Dylan Barstad könnt ihr hier schon sehen.

Das Album wird 38 Minuten Spielzeit aufweisen und hat folgende Tracklist:

01. Mayday

02. Take The Wheel

03. Dark Skull

04. The Law

05. Rebels Of Earth

06. Heavy Hearts

07. No Fate

08. Vagrants Of Time

09. Prequel To Madness