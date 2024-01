EMBEDDED - Death Metal aus Osnabrück mit neuem Line-Up

Die deutschen Death Metaller von EMBEDDED verkünden passend zum 30jährigen Bandjubiläum die Rückkehr von Gitarrist und Gründungsmitglied André Danowsky. „Nach seinem Ausstieg vor etwa dreizehn Jahren hat der Death Metal-Virus ihn jetzt wieder voll im Griff, und André ist mehr als bereit, an neuen Songs für das nächste Album zu arbeiten und mit uns gemeinsam die Bühnen der Welt abzureißen“, so das Statement der Band. Infolge dessen hat der bisherige Gitarrist Christian (auch HIRAES) jetzt die vier Saiten übernommen, da Bassist Daniel die Band bereits im vergangenen Jahr verlassen hatte. Der erste Live-Auftritt im neuen Line-Up ging kürzlich im Alten Schlachthof in Lingen (Ems) über die Bühne, wo EMBEDDED gemeinsam mit TERRA BUILDER, HOME REARED MEAT und APALLIC für volles Haus sorgten.

Quelle: Facebook Redakteur: Stephan Lenze Tags: embedded death metal