SONATA ARCTICA: neues Album in den Startlöchern

Am 8. März 2024 erscheint über Atomic Fire Records das neue SONATA ARCTICA-Album "Clear Cold Beyond". Mit Trackliste und Cover können wir schon dienen.



"Clear Cold Beyond" - Trackliste:



01. First In Line

02. California

03. Shah Mat

04. Dark Empath

05. Cure For Everything

06. A Monster Only You Can't See

07. Teardrops

08. Angel Defiled

09. The Best Things

10. Clear Cold Beyond



Bonustracks (nur Digipak + Vinyl!):

11. A Ballad For The Broken

12. Toy Soldiers [MARTIKA-Cover]

Quelle: Atomic Fire Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: sonata arctica clear cold beyond