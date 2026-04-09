SIX FEET UNDER mit neuem Video
Kurz vor dem Release des neuen Studioalbums "Next To Die", welches via Metal Blade Records erscheinen wird, zeigen die Death-Metal-Urgesteine SIX FEET UNDER einen neuen Clip zu 'Mutilated Corpse In The Woods'. Zu finden ist dieser auf dem YouTube-Kanal des Labels.
"Next To Die" Tracklistet:
01. Approach Your Grave
02. Destroyed Remains
03. Mister Blood And Guts
04. Mutilated Corpse In The Woods
05. Unmistakable Smell Of Death
06. Wrath And Terror Takes Command
07. Skin Coffins
08. Mind Hell
09. Naked And Dismembered
10. Grasped From Beyond
11. Next To Die
12. Ill Wishes
Six Feet Under - Mutilated Corpse in the Woods (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=AmXSZBIbQVI
- Quelle:
- Metal Blade Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
