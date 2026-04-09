Endlich: Die Rückkehr von LUNAR SHADOW!

Darauf haben viele gewartet. OK, ich glaube, der Kreis ist gar nicht so riesig, aber dafür lieben wir die Band innig: Es geht um LUNAR SHADOW, die neben ATLANTEAN KODEX für viele spannendste deutsche Metal-Band der letzten 15 Jahre. Nachdem Max die Band weitestgehend ad acta gelegt hatte, erscheint nun als positive Überraschung am 25.06.2026 "The Pall Of A Lost World".

Nach dem starken, aber nicht unumstrittenen, dritten Album "Wish To Leave" sind die Erwartungen hoch. Bei Bandcamp kann man bereits einen ersten Titel hören. Aber als Fan will ich das Album natürlich am Stück hören und warte daher sehnsüchtig.

Auf Vinyl kann es bereits vorbestellt werden. Jetzt hoffen wir noch auf eine CD-Version. Dass Max Spotify boykottieren will, kann jeder Fan des Music-Business sicher nachvollziehen. Ob es der Band dienen wird, wird sich aber zeigen.

Ach ja, die Tracklist:

01. The Cormorant

02. The Ventures Of Bombadil

03. The Long Sleep

04. The Reveries Of God

05. The Red Lion

06. The Sun Crusher

Da kommt Vorfreude auf! Aufgenommen hat Max fast alles selbst und übernimmt auch das Mikro. Am Schlagzeug sitzt FIRMAMENT-Trommler Jonas Zeidler.

Und das "Avatar"-beeinflusste Artwork ist der Hammer!