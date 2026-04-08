DRACONIAN schreitet durch den menschenfeindlichen Fluss

Die schwedischen Gothic-Doomer DRACONIAN haben mit 'Misanthrope River' die zweite Single ihres kommenden Studioalbums "In Somnolent Ruin" veröffentlicht, dazu gibt es ein schickes Video.

Sänger Anders Jacobson zum neuen Werk:

"Misanthrope River war der erste Song, der für dieses Album geschrieben wurde. Die ursprüngliche Idee reicht zurück in die frühen Tage von "Under A Godless Veil", blieb jedoch ungenutzt, bis die Arbeit an dieser Platte begann. Es ist ein emotionaler Gothic-Doom-Track  recht minimalistisch, aber zugleich weitläufig im Gefühl, mit subtilen Elementen, die an Post-Metal erinnern und der Atmosphäre eine größere Tiefe verleihen. Es schwingt eine Andeutung von etwas Altem und Geheimnisvollem mit.

Obwohl der Song eine gewisse Dynamik besitzt, behandelt er im Kern Trennung und Isolation in einer Welt, in der dir eine größere Wahrheit vorenthalten wurde  und wie sich diese Gefühle langsam in Verbitterung verwandeln. Du kämpfst gegen die Strömung an, watest flussaufwärts, während du am richtigen Weg zweifelst. In diesem Ringen greifst du nach jedem Strohhalm, um so etwas wie Frieden zu finden, während du gleichzeitig unbewusst die Person ausschließt, die dir am nächsten steht.

Gedreht auf den Färöer-Inseln, zeigt das Video seine Darsteller in weiten, eindrucksvollen Landschaften. Regie führte Gaui H., derselbe Regisseur, der auch hinter 'Cold Heavens' steht."

"In Somnolent Ruin" erscheint am 08.05.2026 via Napalm Records.

Misanthrope River

https://www.youtube.com/watch?v=Nvd8IKYsZ9E