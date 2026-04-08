Skillet - Europa Tour startet bald
Kommentieren
Nur noch etwa eine Woche müssen Fans warten: dann startet die Europa Tour der US-Amerikaner! Es gibt zwar seit der letzten Tour noch kein neues Album, aber sicherlich trotzdem genug Songs die gespielt werden können, denn das 2024 erschienene Album "Revolution" ist immerhin bereits das 12. Studioalbum der Band.
Die Tour führt SKILLET für fünf Shows auch nach Deutschland. Als Support spielt STORM ORCHESTRA, eine französische Rock Band.
Termine:
16.04.2026 - Hamburg, Inselparkhalle (DE)
18.04.2026 - Köln, Palladium (DE)
19.04.2026 - Amsterdam, AFAS Live (NL)
01.05.2026 - Offenbach, Stadthalle (DE)
02.05.2026 - München, Zenith (DE)
03.05.2026 - Wien, Gasometer (AT)
05.05.2026 - Berlin, Columbiahalle (DE)
- Quelle:
- Instagram der Band
- Redakteur:
- Lea Müller
0 Kommentare