ARCHAIC OATH: Neue Single 'Wrath of the Witches' veröffentlicht

Die Black-Metal-Band ARCHAIC OATH hat mit 'Wrath Of The Witches' die zweite Single von ihrem Debütalbum "Determinded To Death And Beyond" veröffentlicht. Dieses soll am 24.04.2026 via AOP Records erscheinen. Bereits im Februar erschien der Song 'Forest Of Horrors'.



Lykormas und Arneriach stehen bei diesem Musikprojekt für den Black-Metal der Neunziger Jahre, den sie in seiner ursprünglichen Form wiedererwecken wollen.



Auf der Bühne werden die beiden von ehemaligen Mitgliedern von BELTEZ, SUMERIAN TOMBS und MELECHESH unterstützt.



Die Tracklist liest sich so:

1. Above The Ice

2. Wrath Of The Witches

3. Forest Of Horrors

4. Requiem For A Doomed Soul

5. Abysmal Ascent

6. Path Of Penitence

7. Into The Temple Of Light

8. Ye Entrancemperium (EMPEROR-Cover-Physical format bonus)

Das Album kann im Label-Shop bereits vorbestellt werden.

https://www.youtube.com/watch?v=oopi46MKmvU