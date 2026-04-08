THE PRODIGY: Deutschlandkonzerte für November angekündigt

THE PRODIGY werden im November 2026 im Rahmen ihrer Europatour auch nach Deutschland kommen.



Folgende Termine sind bestätigt:

18.11.2026 - Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

20.11.2026 - Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

21.11.2026 - Berlin, Velodrom



Der Ticket-Vorverkauf startet am 10. April um 10:00 Uhr.



Bei den Konzerten wird die Band eine neue Live-Performance präsentieren, unterstützt von den langjährigen Live-Mitgliedern Rob Holliday (Gitarre) und Leo Crabtree (Schlagzeug).

