THE PRODIGY: Deutschlandkonzerte für November angekündigt
08.04.2026 | 20:43
THE PRODIGY werden im November 2026 im Rahmen ihrer Europatour auch nach Deutschland kommen.
Folgende Termine sind bestätigt:
18.11.2026 - Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle
20.11.2026 - Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle
21.11.2026 - Berlin, Velodrom
Der Ticket-Vorverkauf startet am 10. April um 10:00 Uhr.
Bei den Konzerten wird die Band eine neue Live-Performance präsentieren, unterstützt von den langjährigen Live-Mitgliedern Rob Holliday (Gitarre) und Leo Crabtree (Schlagzeug).
