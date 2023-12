SIVERT HÖYEM: Tour und neues Album angekündigt

Der MADRUGADA-Frontmann SIVERT HÖYEM hat ein neues Soloalbum angekündigt. Das Werk trägt den Namen "On An Island" und soll am 26.01.2024 erscheinen. Dazu wird es auch eine Tour geben.



In Deutschland ist der Sänger zu folgenden Terminen zu erleben:

09.04.2024 — Berlin | Heimathafen Neukölln

10.04.2024 — Hamburg | Gruenspan

11.04.2024 — Dresden | Alter Schlachthof

12.04.2024 — Köln | Kulturkirche

Tickets sind über die Homepage des Sängers erhältlich.