In Flammen Open Air 2024: SHAPE OF DESPAIR bestätigt

Für die beste Gartenparty in Sachen Metal, dem IN FLAMMEN OPEN AIR, ist die finnische Doom-Metal-Band SHAPE OF DESPAIR bestätigt worden.



Damit liest sich das aktuelle Programm wie folgt:

SHAPE OF DESPAIR (FIN)

BENEDICTION (UK)

JUNGLE ROT (US)

DESASTER (D)

Pentagram (CHL)

SABBATH (JPN)

ESCARNIUM (BRA)

CIEMRA (HELL)

REBAELLIUN (BRA)

GRUESOME (US)

Das Festival findet vom 11.07. bis 13.07.2024 im Torgauer Entenfang statt. Die Tickets gibt es über die Festivalhomepage. Aktuell sind noch Early-Bird-Tickets verfügbar. In Kürze wird es weitere Bandbstätigungen geben.