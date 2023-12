KALT VINDUR: Neuer Song

Die polnische Black-Metal-Band KALT VINDUR hat mit "Visions Of Purification" den vierten Song vom kommenden Album veröffentlicht. Das neue Werk trägt den Namen "Magna Mater" und wird am 26.01.2024 über das griechische Label The Circle Music herausgebracht.



Die Tracklist liest sich so:

1. Magna Mater

2. Żywioły

3. Agonizing Luminosity

4. Bless Us

5. Possessed By Lunacy

6. Visions Of Purification

7. Mist Over Cergova



Quelle: Solid Rock PR Redakteur: Swen Reuter Tags: kalt vindur magna mater neues album visions of porification the circle music bless us agonizing luminosity zywioly