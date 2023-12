FALL OF SERENITY: Neuer Song 'Wastelands' veröffentlicht

Die deutsche Death-Metal-Band FALL OF SERENITY hat mit 'Wastelands' den zweiten Song vom neuen Album veröffentlicht. Gut zehn Jahre nach der Wiedervereinigung der Band erscheint am 22.03.2024 via Lifeforce Records das Album "Open Wide, O Hell".



Die Tracklist liest sich so:

01. Thy Pathway

02. Darkness, I Command

03. I Don't Expect I Shall Return

04. Wastelands

05. I

06. Chaos Reign

07. A Winter Song

08. To Tear the Flesh

09. ... But Grim Will Follow

10. II

11. I Am the God

12. Thirst for Knowlegde (Vinyl only bonus track)



Bereits im Vorfeld ist der Song 'I Don't Expect I Shall Return' erschienen. Das Album kann auch schon vorbestellt werden.

