KORPIKLAANI: Neues Album

Die finnische Folk-Metal-Band KORPIKLAANI hat den Namen ihres neuen Albums verkündet. Es trägt den Namen "Rankarumpu" und wird am 05.04.2024 erscheinen. Zum 12. Studioalbum soll ausgiebig getourt werden. Im Frühjahr geht es nach Großbritannien, Mexiko, Kanada und in die USA.



Nach den Sommerfestivals ist die Band dann im Herbst in Europa zu erleben. Mit dabei sind IN EXTREMO und RAUHBEIN. Weitere Termine sollen noch folgen.



Folgende Daten stehen fest:



SUMMER FESTIVALS 2024

27.-30.06. FR Clisson Hellfest

28.07.-03.08. SI Velenje MetalDays

09.-11.08. FR Cercoux Festival 666

09.-11.08. UK Walton on Trent Bloodstock Open Air

09.-11.08. BE Kortrijk Alcatraz Festival

14.-17.08. DE Dinkelsbühl Summer Breeze

15.-17.08. CZ Zámek Moravský Krumlov Rock Castle

24.08. PT Pindelo dos Milagres Milagre Metaleiro Open Air



EUROPEAN WINTER TOUR 2024

w/ IN EXTREMO & RAUHBEIN

15.11. DE Saarbrücken - Garage

16.11. CH Pratteln - Z7

22.11. DE Rostock - Moya

23.11. DE Dortmund - Phantastischer Lichter Weihnachtsmarkt

29.11. DE Berlin - Columbiahalle

30.11. DE Bremen - Pier 2

06.12. DE Nürnberg - KIA Metropol Arena

07.12. AT Wien - Gasometer

12.12. DE Bielefeld - Lokschuppen

13.12. DE Hannover - Swiss Life Hall

14.12. DE Dresden - Alter Schlachthof

20.12. DE Leipzig - Haus Auensee

21.12. DE Stuttgart - Porsche Arena

27.12. DE München - Zenith

28.12. DE Wiesbaden - Schlachthof

29.12. DE Erfurt - Messehalle

30.12. DE Köln - Palladium

