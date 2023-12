HULDER: Neues Album

Die Black-Metal-Band HULDER wird am 09.02.2024 ein neues Album via 20 Buck Spin veröffentlichen.

Es ist das zweite Album und trägt den Namen "Verses In Oath". Daraus gibt es einen ersten Höreindruck in Form des Songs 'Vessel Of Suffering.



Die Tracklist liest sich so:

01. An Elegy

02. Boughs Ablaze

03. Hearken The End

04. Verses In Oath

05. Lamentation

06. An Offering

07. Cast Into The Well Of Remembrance

08. Vessel Of Suffering

09. Enchanted Steel

10. Veil Of Penitence



Im Labelshop kann das Album bereits vorbestellt werden.

