SIMPLE MINDS: Clips zum kommenden Livealbum

Am 27. Oktober soll der Livemitschnitt "New Gold Dream - Live From Paisly Abbey" der schottischen Band SIMPLE MINDS auf den Markt kommen. Daraus sind kürzlich Videos zu 'Promised You A Miracle' und 'Someone Somewhere In The Summertime' veröffentlicht worden.









