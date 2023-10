SIGIR lässt es regnen!

Die finnische Melodic-Death-Metal SIGIR stellt mit 'Rainmaker' nun den Titeltrack ihres gleichnamigen Debütalbums (VÖ: 03.11.23) vor.

Die Band dazu: "'Rainmaker' erzählt die Geschichte einer Gottheit, deren Aufgabe es ist, Regen zu machen. Im Text beschäftigen wir uns mit der Idee, dass Regen an sich ein Muss für alles Leben ist, aber die Aufgabe des Rainmakers ist es, einen Sturm damit zu erzeugen. [...] Das Musikvideo folgt der Geschichte des Rainmakers, der hilflos versucht, Regen zu machen. Im letzten Refrain erinnert er sich an den richtigen Zauberspruch und endlich beginnt es zu regnen. Für die Hauptfigur konnten wir einen der bekanntesten Schauspieler Finnlands gewinnen, Aku Hirviniemi. Wir haben es an zwei Orten gedreht. Die erste Hälfte entstand im Studio von Joel Korhonen, die zweite Hälfte und alle Aufnahmen mit dem Rainmaker haben wir in der ehemaligen Kupfermine in Orijärvi gefilmt."