KUOLEMANLAAKSO ist Geschichte

In einem ausführlichen Statement gibt die finnische Doom-Metal-Band KUOLEMANLAAKSO überraschenderweise das Ende ihrer Karriere bekannt. Als Gründe werden unter anderem die weite Entfernung zwischen den Mitgliedern, Zeitmangel und auch die vielen Nebenprojekte der Musiker genannt.

Hier das vollständige Statement:

"Aufgrund mangelnder Motivation, Zeitmangel, Unmöglichkeiten in der internen Logistik und Frustration gegenüber bestimmten Teilen der Musikindustrie hat KUOLEMANLAAKO die astrale Ebene der Existenz betreten. Alle unsere musikalischen Aktivitäten werden auf unvorhersehbare Zeit eingestellt.

Wir haben immer nach den Sternen gegriffen und für unsere Musik unser Bestes gegeben. Wir sind stolz auf alles, was wir geschaffen, veröffentlicht und künstlerisch erreicht haben. Es überwältigt uns und bringt unsere eisigen Herzen zum Schmelzen, wenn wir erfahren, wie tief unsere Musik so viele von euch berührt hat. Dafür und für die kontinuierliche Unterstützung sind wir enorm dankbar.

Die Realität sieht jedoch so aus, dass es sich bei KUOLEMANLAAKSO um eine Gruppe von fünf vielbeschäftigten Personen handelt, die über ganz Finnland verstreut sind. Schaut auf die Karte und setzt eure Nadeln auf Kuopio, Jyväskylä, Lappeenranta und Sammatti, um zu verstehen was wir meinen. Es ist für uns praktisch unmöglich, zu proben, persönlich zu arbeiten und, was am wichtigsten ist, uns als künstlerische Einheit weiterzuentwickeln.

In einer Band zu sein hat nichts mit WhatsApp-Gruppen, Dropboxen und MP3s zu tun. Es geht darum, zusammenzukommen, Kontakte zu knüpfen, zu jammen, eine Einheit zu bilden und zu funktionieren.

Unsere künstlerische Verbindung im Studio war schon immer außergewöhnlich, aber wir wollten schon immer ausgiebiger touren, als wir das taten. Da unsere Logistik schrecklich ist und die Reisekosten hoch sind, hat es für uns nie Sinn gemacht, hier und dort eine Show zu spielen – vor allem, weil es von vornherein so schwierig ist, zu proben.Wir haben in den elf Jahren unseres Auftritts nie eine richtige Tour gespielt, obwohl unsere Alben hohe Charts erreichten und sich überraschend gut verkauften.

Wenn sich Versprechen in leere Worte verwandeln und die Begeisterung immer wieder zunichte gemacht wird, entstehen Ärger, Frustration und Bitterkeit. Wenn die Leidenschaft, auch wenn sie der Höhepunkt eines Lebenswerks ist, mehr in Anspruch nimmt, als sie zurückgibt, ist es an der Zeit, weiterzumachen und etwas anderes zu tun.

Deshalb wird KUOLEMANLAAKSO auch weiterhin eine saufende Gesellschaft mürrischer alter Knacker sein, die hin und wieder zusammenkommen, über die Absurditäten des Lebens murmeln und den Passanten misstrauisch anstarren. Schließlich trägt unsere Biermarke passenderweise den Namen Katkeruuden malja – „Der Kelch der Bitterkeit“.

Positiv ist, dass Musik ewig ist. Haltet die Flamme am Leben, indem ihr unsere Platten anhört und unsere Merch-Artikel kauft. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder.

Until the dead walk the Earth, ta-ta.

Doom or doom not (there is no try)

Kotamäki, Laakso, Usva, Tiera und Kouta"