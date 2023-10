FORNDOM legt

Dabei handelt es sich um das aktuelle Album des schwedischen Multiinstrumentalisten Ludvig Swärd, das am Freitag, den 06.10.2023, über Nordvis Produktion in Erscheinung tritt. Darauf zu finden sind sieben Tracks, wovon sechs Klavierversionen früherer Songs des Künstlers sind und mit 'Aska' ferner eine Klavierversion eines bisher unveröffentlichten Titels enthalten ist. In diesen Finaltrack kann man auch schon vorab hineinhören.

