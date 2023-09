SILENT ANGEL mit dem ersten Video

Am 24. November soll das DebŁtalbum "Unyielding, Unrelenting" der italienisch-malaysischen Power-Metal-Gruppe SILENT ANGEL erscheinen. Seit heute ist das Video zur ersten, digitalen Single 'Against The Tides' online.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: silent angel unyielding unrelenting against the tides