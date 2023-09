ALL FOR METAL und die Königin des Krieges

Seit dem 7. Juli ist das Album "Legends" von ALL FOR METAL erhältlich. heute präsentiert uns die Band mit 'Goddess Of War ' eine weitere Auskopplung daraus.



Goddess Of War







https://www.youtube.com/watch?v=eQAutkXUoyg

Quelle: AFM Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: all for metal legends goddess of war