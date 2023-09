HITTEN: neues Album im Anmarsch

Am 24. November 2023 erscheint via High Roller Records das neue HITTEN-Album "While Passion Lasts". Mit der Trackliste und einer ersten Auskopplung - 'Mr. Know It All' - können wir schon dienen.



"While Passion Lasts" Trackliste:



01. Prelude To Passion

02. While Passion Lasts

03. Blood From A Stone

04. Mr. Know It All

05. Unholy Games

06. Dark Stalker

07. Truthful Lies

08. Hold Up The Night

09. Where It All Begins

10. Crimetime



Mr. Know It All





https://www.youtube.com/watch?v=LeOdlYlMnc0