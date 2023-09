Neuigkeiten von GREEN LUNG

Am 3. November 2023 erscheint über Nuclear Blast das neue Album "This Heathen Land" von GREEN LUNG. Nach 'Mountain Throne' präsentiert die Band nun die zweite Auskopplung: 'Maxine (Witch Queen)'.



Sänger Tom Templar kommentiert:

"Seit unserer ersten EP zelebrieren wir in unseren Texten die britische Hexerei, und mit dieser neuen Single wollten wir die ikonischste Hexe der Neuzeit feiern - Maxine Sanders. Maxine, die Hohepriesterin im Herzen der alexandrinischen Hexenkunst, ist ein unbesungener nationaler Schatz und eine der ersten Personen, die in den frühen Siebzigern echte Hexenkunst mit Rock 'n' Roll verband. Maxine (Witch Queen)" ist ein Liebeslied an Maxine aus der Perspektive eines Mitglieds ihres Hexenzirkels und verbindet stampfende Riffs mit ausgeflippten Combo-Orgeln und vielschichtigen Gesangsharmonien. Wir hatten die Ehre, dass mehrere Mitglieder von Maxines echtem Hexenzirkel im Musikvideo auftraten und uns bei den rituellen Elementen berieten. Letztendlich ist der Song als eine Hommage an Maxine Sanders gedacht, von der wir hoffen, dass sie neue Eingeweihte in ihr Lebenswerk einführt und dazu beiträgt, dass ihre Legende weiterlebt."



Maxine (Witch Queen)







https://www.youtube.com/watch?v=15cbXHjC9oM



Mountain Throne







https://www.youtube.com/watch?v=NsCq286wqVE





"This Heathen Land" Trackliste:



1. Prologue

2. The Forest Church

3. Mountain Throne

4. Maxine (Witch Queen)

5. One For Sorrow

6. Songs Of The Stones

7. The Ancient Ways

8. Hunters In The Sky

9. Oceans Of Time

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: green lung this heathen land maxine witch queen mountain throne