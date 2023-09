IMPALEMENT mit zweitem Studioalbum

Die Schweizer IMPALEMENT werden am 27.Oktober ihr zweites Studioalbum "The Dawn Of Blackened Death" veröffentlichen, das von Andy Classen im Star One Studio produziert wurde. Eine Single gibt es leider noch nicht.

Hier die Tracklist:

1. The Herd Marches On

2. The Dawn Of Blackened Death

3. Legio Nihil

4. The Old Ones

5. Will To Power

6. Death To The Gods

7. Chosen By Tragedy

Dazu wird die Band mit GORGOROTH im November und Dezember in Europa auf Tour gehen.

Hier die Daten:

30.11. - Drachten/Iduna (NED)

01.12. - Trier/Mergener Hof (GER)

02.12. - Ghent/Chinastraat (BEL)

03.12. - Uden/De Pul (NED)

04.12. - Birmingham/The Asylum (UK)

05.12. - Manchester/Rebellion (UK)

06.12. - Glasgow/Slay (UK)

07.12. - London/Underworld (UK)

08.12. - Amersfoort/Fluor (NED)

09.12. - Dortmund/Junkyard

10.12. - Leipzig/Hellraiser

