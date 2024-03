SIENA ROOT mit neuem Video

Zum Start ihrer diesjährigen Livesaison zeigt SIENA ROOT mit 'Winter Solstice' ein neues Musikvideo mit Lisa Isaksson an der Flöte. SIENA ROOTs aktuelle Scheibe "Revelation" feierte am 24. Februar 2024 ihr einjähriges Jubiläum. Mit jenem Album im Gepäck wird sich das schwedische Quartett ab kommender Woche auch wieder auf Tour begeben.



Der heitere Song wird vielleicht auch bei den kommenden Auftritten der Band zu hören sein, da ihre Fans in den vergangenen Wochen die Möglichkeit hatten, für ihre Lieblingstracks abzustimmen, um damit die Setlist für SIENA ROOTs Jena-Shows (14. bis 16. März) mitzugestalten. An diesen Abenden, zu deren Gelingen auch verschiedene Gäste beitragen werden, wird die Truppe den Nachfolger ihres beliebten "Root Jam"-Livealbums von 2011 aufnehmen.



SIENA ROOT - Winter Solstice







https://www.youtube.com/watch?v=VeAy3FYfLMI



Hier noch einmal die aktualisierten Live-Daten:



08.03.2024 PL Gdynia - Blues Club

09.03.2024 PL Warschau - Odessa Club

10.03.2024 PL Przeciszów - Dom Kultury

11.03.2024 PL Posen - 2Progi

12.03.2024 CZ Jablonec nad Nisou - Klub Na Rampě

14.03.2024 DE Jena - KuBa [TICKETS] *NEU*

15.03.2024 DE Jena - KuBa [1-DAY TICKETS / 2 DAYS]

16.03.2024 DE Jena - KuBa [1-DAY TICKETS / 2 DAYS]

27.04.2024 SE Mariefred - Skottvångs Grufva *NEU*

04.05.2024 SE Gävle - Gefle Skivmässa

08.05.2024 SE Stockholm - Kollektivet Livet

09.05.2024 SE Göteborg - Skeppet GBG

10.05.2024 SE Malmö - Medley

16.05.2024 DE Lübeck - Rider's Café

17.05.2024 DE Worpswede - Music Hall (w/ DIRTY SOUND MAGNET)

18.05.2024 DE Köln - Club Volta

19.05.2024 NL Sittard - Poppodium Volt *VORGEZOGEN*

22.05.2024 DE Aschaffenburg - Colos-Saal (w/ BRANT BJÖRK TRIO)

24.05.2024 DE Münster - Rare Guitar (w/ RADIO MOON)

25.05.2024 DE Berlin - Desertfest

01.06.2024 DE Dornstadt - Wudzdog Open Air

02.06.2024 DE Duisburg - Bora (w/ DIRTY SOUND MAGNET, RUFF MAJIK) *NEU*

07.08.2024 CH Val de Bagnes - Palp Festival *NEU*

08.08.2024 DE Marienthal - Hoflärm

09.08.2024 DE Finkenbach - Finkenbach Festival

10.08.2024 DE Balve - German Kultrock Festival

