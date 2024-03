BRIGHT AND BLACK mit Live-Video

Von "The Album", das am 26. Januar 2024 veröffentlicht wurde, zeigt BRIGHT AND BLACK den Live-Track 'Bloodgrind'. Weltpremiere hatte das Stück am 7. März 2024 in Tallin.



Bloodgrind







https://www.youtube.com/watch?v=dBx7DFuUP48

