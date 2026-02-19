SIEGE PERILOUS: Neues Video
19.02.2026 | 22:53
Eine zünftige Power-Metal-Band singt über Drachen, und so gehört das neue Video des US-amerikanischen Gruppe SIEGE PERILOUS zu 'Becoming The Dragon' vom gleichnamigen Album, das für den 27. März angekündigt ist.
https://www.youtube.com/watch?v=nzbb6lX-BhM
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- siege perilous becoming the dragon
