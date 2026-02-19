MIRROR OF DECEPTION - Album Nr. 6 kommt Ende März

Die schwäbische Doom-Institution MIRROR OF DECEPTION wird nach ziemlich genau siebeneinhalb Jahren am 27.03.2026 ihr sechstes Studioalbum "Transience" als LP, MC, CD, und digitalen Download veröffentlichen. S isch abr ao Zeit!

Außerdem gibt es aktuell Rabatt auf das digitale Backprogramm auf Bandcamp und es stehen Gigs am 04.04.2026 in Göteborg auf dem "East Darkness"-Festival und am 10.-11.04.2026 im heimatlichen Göppingen beim "Doom in Bloom"-Festival an.

