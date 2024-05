SIEGE PERILOUS: Neuer Clip

Am 23. August soll die neue EP "Creation's Call" der Power-Metal-Gruppe SIEGE PERILOUS aus Denver erscheinen. Heute hat die Band einen Audioclip der digitalen Auskopplung 'Sons Of The Verdant' veröffentlicht.





