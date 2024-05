CROWNSHIFT bestimmt die Show

Um den Release ihres selbsbetitelten Debütalbums, das am 10. Mai 2024 via Nuclear Blast erschienen ist, gebührend zu würdigen, hat CROWNSHIFT ein Lyrik-Video des Tracks 'Rule The Show' veröffentlicht.



Rule The Show







https://www.youtube.com/watch?v=7OzTbJEucW0

