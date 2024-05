SEBASTIAN BACH: Freiheit!

Am 10. Mai 2024 ist das neue Album "Child Within the Man" von SEBASTIAN BACH via Reigning Phoenix Music erschienen. Aus diesem Anlass gibt es mit 'Freedom' eine weitere Single-Auskopplung. Ein passendes Video soll in den kommenden Tagen erscheinen.



Freedom







https://www.youtube.com/watch?v=-XRkTKAp0Mg

Quelle: Reigning Phoenix Music Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: sebastian bach child within the man freedom