SHAKRA auf Invincible-Tour 2024
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Auch 2024 ist SHAKRA auf Invincible-Tour:
02.02.2024 - CH-KOFMEHL, SOLOTHURN
03.02.2024 - CH-CHOLLERHALLE, ZUG
09.02.2024 - CH-DYNAMO, ZÜRICH
10.02.2024 - CH-KUPFERSCHMIEDE, LANGNAU
23.02.2024 - CH-ABRIGGLI, BUCHS (SG)
24.02.2024 - CH-MÜHLE HUNZIKEN, RUBIGEN
03.03.2024 - CH-MOTOFESTIVAL, BERN
26.04.2024 - CH-OLD CAPITOL, LANGENTHAL
07.05.2024 - DE-NACHTLEBEN, FRANKFURT
08.05.2024 - DE-BACKSTAGE, MÜNCHEN
09.05.2024 - DE-CAFÉ CENTRAL, WEINHEIM
10.05.2024 - DE-ROXY, ULM
08.08.2024 - CH-STARS IN TOWN, SCHAFFHAUSEN (mit STATUS QUO & KROKUS)
07.10.2024 - ES-SALA UPLOAD, BARCELONA
18.10.2024 - ES-SALA LO INTENTO, ZARAGOZA
19.10.2024 - ES-URBAN ROCK CONCEPT, VITORIA
20.10.2024 - ES-SALA ROCKVILLE, MADRID
- Quelle:
- Band
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- shakra invincible tourdaten 2024
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