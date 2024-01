AUSTRIAN DEATH MACHINE zerstört die Maschinen

Am 23. Februar 2024 erscheint via Napalm Records das Album "Quad Brutal" der AUSTRIAN DEATH MACHINE. 'Destroy The Machines' ist nach 'No Pain No Gain' und 'Don't Be Lazy' die nächste Auskopplung. Der Titel wurde ein wenig vom "Terminator" inspiriert.



Auch die Trackliste von "Quad Brutal" können wir euch bieten:



01. No Pain No Gain (feat. Craig Golias, Angel Vivaldi)

02. Conquer (feat. HELLBØRN, Clayton King)

03. Hey Bro Can You Spot Me? (feat. Craig Golias, Alarcon)

04. Judgment Day (feat. Ov Sulfur)

05. Everybody Pities The Weak (feat. HELLBØRN)

06. Don't Be Lazy (feat. Craig Golias)

07. Get Down (feat. Craig Golias)

08. Destroy The Machines (feat. Dany Lambesis)

09. MeatGrinder (feat. HELLBØRN)

10. I Never Quit (feat. Kill ROB Bailey, Craig Golias, Bleeding Through)



Destroy The Machines, feat. Dany Lambesis







https://www.youtube.com/watch?v=cCJDPgEB-PM



Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: austrian death machine quad brutal destroy the machines no pain no gain dont be lazy