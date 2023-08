SEVENTH WONDER: Re-Releases!

SEVENTH WONDER musste zwar im Juni den Abgang von Sänger Tommy Karevik verkraften, aber die Melodic Progger werden mit einem neuem Sänger weiter machen. Bis es soweit ist, veröffentlicht SEVENTH WONDER die zum Teil nur noch schwer erhältlichen, ersten vier Alben 'Become', 'Waiting In The Wings', 'Mercy Falls' und 'The Great Escape'am 15.09.2023 erneut über das aktuelles Label Frontiers Records.

Die Alben enstprechen vom musikalische Inhaltlich den Orignalen, es gibt kein Remaster oder Bonustacks, aber die Booklets enthalten neue Linernotes der Band.

Neben der VÖ als CD oder der Rückkehr der Alben auf alle Steamingplattformen erscheinen die Albem auch zum ersten mal in limitiereter Auflage auf Vinyl.