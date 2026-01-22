SEVENDUST: Neues Album

Die amerikanischen Alternative-Rocker von SEVENDUST haben ein neues Album mit dem Namen "One" angekündigt. Es ist das fünfzehnte Studioalbum der Band und wird am 01.05.2026 via Napalm Records erscheinen. Es kann bereits vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

1. One

2. Unbreakable

3. Is This The Real You

4. Threshold

5. We Won

6. Construct

7. Bright Side

8. The Drop

9. Blood Price

10. Misdirection



Aktuell ist die Band als Support von ALTER BRIDGE auf der "What Lies Within"-Tour 2026zu erleben.



Dies sind die Termine:

22.01.26 FI - Helsinki / Ice Hall Black Box

24.01.26 DK - Kopenhagen / KB Hallen

25.01.26 DE - Berlin / Columbiahalle

27.01.26 PL - Gleiwitz / Prezero Arena Gliwice

28.01.26 HU - Budapest / Barba Negra

30.01.26 AT - Wien / Gasometer

31.01.26 HR - Zagreb / Bocarski Dom

02.02.26 IT - Rom / Atlantico

03.02.26 IT - Bergamo / ChorusLive Arena

05.02.26 CH - Zürich / The Hall

06.02.26 FR - Lyon / Halle Tony Garnier

08.02.26 ES - Barcelona / Razzmatazz 1

10.02.26 PT - Lissabon / Sagres Campo Pequeno

12.02.26 ES - Madrid / Palacio Vistalegre

13.02.26 FR - Bordeaux / Arkea Arena

15.02.26 LU - Luxemburg / Rockhal

17.02.26 DE - Oberhausen / Turbinenhalle

18.02.26 FR - Paris / Zenith

20.02.26 DE - München / Zenith

22.02.26 NL - Amsterdam / Ziggo Dome

23.02.26 BE - Brüssel / Ancienne Belgique

25.02.26 UK - Newcastle / Utilita Arena

26.02.26 UK - Manchester / AO Arena

28.02.26 IE - Dublin / 3Arena

02.03.26 UK - Glasgow / OVO Hydro

04.03.26 UK - London / The O2

05.03.26 UK - Nottingham / Motorpoint Arena

