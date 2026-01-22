SEVENDUST: Neues Album "One" angekündigt
Die amerikanischen Alternative-Rocker von SEVENDUST haben ein neues Album mit dem Namen "One" angekündigt. Es ist das fünfzehnte Studioalbum der Band und wird am 01.05.2026 via Napalm Records erscheinen. Es kann bereits vorbestellt werden.
Die Tracklist liest sich so:
1. One
2. Unbreakable
3. Is This The Real You
4. Threshold
5. We Won
6. Construct
7. Bright Side
8. The Drop
9. Blood Price
10. Misdirection
Aktuell ist die Band als Support von ALTER BRIDGE auf der "What Lies Within"-Tour 2026zu erleben.
Dies sind die Termine:
22.01.26 FI - Helsinki / Ice Hall Black Box
24.01.26 DK - Kopenhagen / KB Hallen
25.01.26 DE - Berlin / Columbiahalle
27.01.26 PL - Gleiwitz / Prezero Arena Gliwice
28.01.26 HU - Budapest / Barba Negra
30.01.26 AT - Wien / Gasometer
31.01.26 HR - Zagreb / Bocarski Dom
02.02.26 IT - Rom / Atlantico
03.02.26 IT - Bergamo / ChorusLive Arena
05.02.26 CH - Zürich / The Hall
06.02.26 FR - Lyon / Halle Tony Garnier
08.02.26 ES - Barcelona / Razzmatazz 1
10.02.26 PT - Lissabon / Sagres Campo Pequeno
12.02.26 ES - Madrid / Palacio Vistalegre
13.02.26 FR - Bordeaux / Arkea Arena
15.02.26 LU - Luxemburg / Rockhal
17.02.26 DE - Oberhausen / Turbinenhalle
18.02.26 FR - Paris / Zenith
20.02.26 DE - München / Zenith
22.02.26 NL - Amsterdam / Ziggo Dome
23.02.26 BE - Brüssel / Ancienne Belgique
25.02.26 UK - Newcastle / Utilita Arena
26.02.26 UK - Manchester / AO Arena
28.02.26 IE - Dublin / 3Arena
02.03.26 UK - Glasgow / OVO Hydro
04.03.26 UK - London / The O2
05.03.26 UK - Nottingham / Motorpoint Arena
