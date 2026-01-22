MORK und SOULBURN auf Tour im Herbst
Im Oktober bündeln die norwegischen Black Metal-Finstermänner MORK ihre Kräfte mit den niederländischen Black/Death Metal-Veteranen SOULBURN und begeben sich gemeinsam auf eine ausgedehnte Europatour.
Hier findet ihr die bereits bestätigten Termine:
10.10. Hamburg, Hafenklang
11.10. Erfurt, From Hell
12.10. Bamberg, Live Club
14.10. Oldenburg, MTS Records
15.10. Bochum, Trompete
17.10. Göttingen, Freihafen
19.10. CH-Basel, Valhalla Bar
21.10. AT-Salzburg, Rockhouse Bar
23.10. Burglengenfeld, VAZ
