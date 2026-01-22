KERRIGAN: Neue Single 'Fighter' veröffentlicht

Die deutsche Heavy-Metal-Band KERRIGAN hat mit 'Fighter' eine neue Single veröffentlicht. Sie stammt vom neuen Album "Wayfarer", welches am 27.03.2026 via High Roller Records erscheinen wird.

Es ist das zweite Album der Band und wurde in den Iguana Studios von Christoph Brandes gemixt und gemastert.



Die Tracklist liest sich so:

1. Torchbearer

2. Asylum

3. The Ice Witch

4. Surrender

5. Wayfarer

6. Blood and Steel

7. Dystopia

8. Fighter

9. Red Light Tower

Bereits im Dezember erschien die Single 'The Ice Witch'. Das Album kann bereits vorbestellt werden.

https://www.youtube.com/watch?v=QZLT2-LhthY