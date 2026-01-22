WORM mit neuem Song (feat. Marty Friedman)

WORM meldet sich mit einer neuen Single zurück: 'Witchmoon  The Infernal Masquerade'. Für den Song hat sich die Band prominente Unterstützung ins Boot geholt. Kein Geringerer als Gitarrenlegende Marty Friedman steuert ein Gastsolo bei und verleiht dem Track eine zusätzliche, eindrucksvolle Note.

Das neue Album "Necropalace" erscheint am 13. Februar 2026 über Century Media. Vier Jahre nach dem gefeierten Vorgänger "Foreverglade" liefern WORM damit endlich neues Material für ihre Fans. Inhaltlich und klanglich bewegt sich die Band dabei zwischen dem symphonischen Black Metal der 1990er Jahre und den technischen, virtuosen Spielarten des Shred Metal der 80er Jahre  düster, detailverliebt und kompromisslos.

Witchmoon: The Infernal Masquerade

https://www.youtube.com/watch?v=R7en_ENDO8A