MYRKUR: Mit neuem Stück zur Eurovision 2026?

Amalie Bruun ist MYRKUR. Und die Dänin ist bei Qualitätslabel Relapse Records unter Vertrag. Dessen stilistische Bandbreite ist beachtlich. Mit dem aktuellen Beitrag 'Touch My Love And Die' bewirbt sich MYRKUR nun beim Dansk Melodi Grand Prix 2026, das die offizielle Bewerbungsshow Dänemarks für den diesjährigen Eurovision Contest ist.

