SERIOUS BLACK mit nächstem Appetizer

Das neue Album "Rise Of Akhenaton" scharrt schon mit den Hufen, da präsentieren uns die Power-Metaller von SERIOUS BLACK schon den nächsten Clip mit 'Take Your Life'.

Das Ohrwurmfeuerwerk erscheint am 27. September 2024 über AFM Records.



"Rise Of Akhenaton" Trackliste:



01-Open Your Eyes

02-We Are the Storm

03-Silent Angel

04-Take Your Life

05-Shields of Glory

06-When I'm Gone

07-United

08-Rise of Akhenaton

09-Virtual Reality

10-I Will Remember

11-Metalized



Take Your Life







https://www.youtube.com/watch?v=ypGy19jPpVI