SEPULTURA mit letzter EP

Am 24. April 2026 wird nach über 40 Jahren mit der EP "The Cloud Of Unknowing" die letzte Veröffentlichung von SEPULTURA erscheinen.



Nach 'The Place' teilt die Band nun den Song 'Beyond The Dream' mit den Fans.



SEPULTURA kommentiert:

" 'Beyond the Dream' erweist sich als einer der symbolträchtigsten Momente im letzten Kapitel von SEPULTURAs Geschichte und dient als poetische Reflexion einer Reise, die von jahrzehntelangen Alben, Tourneen und dem Leben auf der Straße geprägt ist.



Diese bisher unveröffentlichte Komposition erfüllt den lang gehegten Wunsch der Band, das Balladenformat zu erkunden, und verbindet SEPULTURAs Identität mit der melodischen Sensibilität renommierter Mitwirkender. Um dieses Projekt zum Leben zu erwecken, holte SEPULTURA die unverzichtbare Unterstützung von Sérgio Britto und Tony Bellotto von TITÃS hinzu  Musiker, die auf eine lange gemeinsame Geschichte mit der Band zurückblicken und weithin als Spezialisten des Genres sowie als Komponisten von Klassikern wie "Polícia" anerkannt sind.



Als Ergebnis einer direkten Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern von SEPULTURA und TITÃS zelebriert der Song die Verbindung zwischen Künstlern, die sich die Bühne teilen und eine tiefe Leidenschaft für das Schaffen verbindet. Das Ergebnis ist ein Stück, das allen Beteiligten große Zufriedenheit bereitet und sich als emotionaler und historischer Meilenstein etabliert, der auf der letzten EP der Band zu finden ist, die in diesem Jahr veröffentlicht wird, das den offiziellen Abschied von SEPULTURA markiert."



The Cloud Of Unknowing (EP) - Trackliste:



01. All Souls Rising

02. Beyond The Dream

03. Sacred Books

04. The Place



Beyond The Dream





https://www.youtube.com/watch?v=QP5dSeCeQkg



The Place





https://www.youtube.com/watch?v=o7anH4l8Ipc



SEPULTURA kommt auch für ein paar Termine nach Deutschland:



14. Jun - DE - Würzburg @ Posthalle

17. Jun - DE - Saarbrücken @ Garage

23. Jun - DE - Oberhausen @ Turbinenhalle

24. Jun - DE - Potsdam @ Waschhaus Potsdam

31. Jul - DE - Wacken Open Air