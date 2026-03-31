SEPULTURA mit letzter EP
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Am 24. April 2026 wird nach über 40 Jahren mit der EP "The Cloud Of Unknowing" die letzte Veröffentlichung von SEPULTURA erscheinen.
Nach 'The Place' teilt die Band nun den Song 'Beyond The Dream' mit den Fans.
SEPULTURA kommentiert:
" 'Beyond the Dream' erweist sich als einer der symbolträchtigsten Momente im letzten Kapitel von SEPULTURAs Geschichte und dient als poetische Reflexion einer Reise, die von jahrzehntelangen Alben, Tourneen und dem Leben auf der Straße geprägt ist.
Diese bisher unveröffentlichte Komposition erfüllt den lang gehegten Wunsch der Band, das Balladenformat zu erkunden, und verbindet SEPULTURAs Identität mit der melodischen Sensibilität renommierter Mitwirkender. Um dieses Projekt zum Leben zu erwecken, holte SEPULTURA die unverzichtbare Unterstützung von Sérgio Britto und Tony Bellotto von TITÃS hinzu Musiker, die auf eine lange gemeinsame Geschichte mit der Band zurückblicken und weithin als Spezialisten des Genres sowie als Komponisten von Klassikern wie "Polícia" anerkannt sind.
Als Ergebnis einer direkten Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern von SEPULTURA und TITÃS zelebriert der Song die Verbindung zwischen Künstlern, die sich die Bühne teilen und eine tiefe Leidenschaft für das Schaffen verbindet. Das Ergebnis ist ein Stück, das allen Beteiligten große Zufriedenheit bereitet und sich als emotionaler und historischer Meilenstein etabliert, der auf der letzten EP der Band zu finden ist, die in diesem Jahr veröffentlicht wird, das den offiziellen Abschied von SEPULTURA markiert."
The Cloud Of Unknowing (EP) - Trackliste:
01. All Souls Rising
02. Beyond The Dream
03. Sacred Books
04. The Place
Beyond The Dream
https://www.youtube.com/watch?v=QP5dSeCeQkg
The Place
https://www.youtube.com/watch?v=o7anH4l8Ipc
SEPULTURA kommt auch für ein paar Termine nach Deutschland:
14. Jun - DE - Würzburg @ Posthalle
17. Jun - DE - Saarbrücken @ Garage
23. Jun - DE - Oberhausen @ Turbinenhalle
24. Jun - DE - Potsdam @ Waschhaus Potsdam
31. Jul - DE - Wacken Open Air
- Quelle:
- Nuclear Blast
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- sepultura the cloud of unknowing ep beyond the dream the place
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