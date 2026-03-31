DOMINUM bringt den Zirkus in die Stadt

Am 3. Juli 2026 erscheint über Napalm Records mit "Night Is Calling" das dritte Studio-Album von DOMINUM. Mit 'The Circus Is In Town' gibt es einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Album.



Dr. Dead über 'The Circus Is In Town':

" 'The Circus Is In Town'. Wegschauen bringt nichts. Wir kommen. Stadt für Stadt. Unaufhaltbar. Echte Menschen. Echte Monster. Echte Nächte. Du gehörst dazu. Komm mit uns. Night Is Calling."



The Circus Is In Town







https://www.youtube.com/watch?v=EJ9Ns0J9Tvw

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dominum night is calling the circus is in town