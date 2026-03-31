GRADE 2 - Talk About It

Talk About It

Mehr über Grade 2

Genre:
Punk Rock
∅-Note:
8.00
Label:
Hellcat Records / Indigo
Release:
03.04.2026

    < 5 Wertungen

    1. Cut Throat
    2. Hanging Onto You
    3. Standing In The Downpour
    4. Better Today
    5. Talk About It
    6. Don't Worry About Me
    7. Crash And Burn
    8. Smugglers Heaven
    9. Rotten
    10. Wasteland
    11. Otherside

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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