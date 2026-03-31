Locker und flockig, extrem einprägsam, aber auch sehr kurz.

Manchmal sind es die vermeintlich kleinen Dinge, die eine Band antreiben und ihr eine Menge zurückgeben. Die Jungs von GRADE 2 sind schon eine ganze Weile am Start und in ihrer britischen Heimat längst kein Insidertipp mehr. Im Laufe der Zeit hat die Band in verschiedenen einschlägigen Radiostationen Gehör gefunden, unter anderem auch in der Sendung von SLIPKNOT-Frontschnauze Corey Taylor, der an lobenden Worten nicht gespart hat.



Doch erst als er plötzlich an der Seite der Bühne beim namhaften Festival am Nürburgring auftauchte und seinen Support demonstrierte, ist der Band so wirklich klar geworden, was sie in der letzten Dekade bereits alles erreicht hat und wo sie inzwischen steht. Mit diesem Bewusstsein lässt es sich natürlich viel befreiter an neuem Material werkeln, wie das aktuelle Album "Talk About It" sehr eindrucksvoll demonstriert.



Was die Band von Anfang an ausgezeichnet hat und auch heute in jeder Note mitschwingt, ist die lässige Rock & Roll-Attitüde, mit der man den melodischen Punk Rock intoniert. GRADE 2 ist zwar näher an den SEX PISTOLS und ihren zahlreichen Nachfolgern orientiert, doch gegen eine gesalzene Prise schmutzigen Classic Rock haben die Jungs ebenfalls nichts einzuwenden. Das wirkt sich immer und immer wieder deutlich und sehr positiv auf den Gesamtsound aus.



Auf "Talk About It" ist speziell die zweite Hälfte immer wieder ein stilistischer Balanceakt, in dem sich so manche Retro-Note gekonnt mit schmissigen drei Akkorden paart und einfach mehr bietet als die typischen, manchmal auch schon arg verbrauchten Schrammeleien aus dem Melo-Punk-Sektor. Die Songs sind frisch, sie sind frech, angenehm dynamisch und auch mit der richtigen Attitüde gesegnet, die gar nicht erst aufgesetzt wirken kann, weil die Band sich gar nicht darum schert, was man wohl über sie denken mag. Stattdessen legt GRADE 2 auch diesmal den gesamten Fokus auf ehrliches, unverbrauchtes, aber auch unverfälschtes Handwerk, schärft die eigene Signatur in allen Tempolagen und produziert einen Hit nach dem anderen - so wie man es eigentlich gewohnt ist.



Lediglich die enorm knappe Spieldauer von "Talk About It" sollte den Herren noch mal einen Denkanstoß geben, denn auch wenn man in schmalen 26 Minuten eine Menge Freude aufkommen lässt, wäre hier sicher noch Platz für zwei oder drei weitere Nummern gewesen - das ist ausdrücklich keine Erbsenzählerei! Dennoch: Die Songs rocken, sie sind beschwingt und sie gehen fabelhaft ins Ohr. GRADE 2 ist nach wie vor eine der besten Punk-Rock-Bands der Stunde und verdient einmal mehr die neidlose Anerkennung der beachtlichen Arbeit!