Prog Power Metal in München

Prog-Metal-Fans aufgepasst:

Am 08. April geben sich mit DARK SUNS, 7FOR4 und KALI drei sehr verheißungsvolle Bands im Feierwerk in München die Ehre.

Einlass 19:00 Uhr, Beginn 20:00 Uhr

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Zudem spielen mit NOVERIA, DANTE & JESTER'S TEARS drei weitere Bands des epischen Prog Power Metals am 20. Mai in München.

Einlass 19:00 Uhr, Beginn 19:30 Uhr

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