Prog Power Metal in München
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31.03.2026 | 14:26
Prog-Metal-Fans aufgepasst:
Am 08. April geben sich mit DARK SUNS, 7FOR4 und KALI drei sehr verheißungsvolle Bands im Feierwerk in München die Ehre.
Einlass 19:00 Uhr, Beginn 20:00 Uhr
Hier kommt ihr zu den Tickets.
Zudem spielen mit NOVERIA, DANTE & JESTER'S TEARS drei weitere Bands des epischen Prog Power Metals am 20. Mai in München.
Einlass 19:00 Uhr, Beginn 19:30 Uhr
Hier kommt ihr zu den Tickets
- Quelle:
- Veranstalter
- Redakteur:
- Marcel Rapp
- Tags:
- dark suns 7for4 kali noveria dante jesters tears
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